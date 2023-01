Primo contatto tra Milan e Roma per l'eventuale cessione di Nicolò Zaniolo. I rossoneri hano chiesto 24 ore di tempo per capire se ci sia la possibilità di alzare l'offerta a 30 milioni di euro. Se così fosse si ragionerebbe sulla formula che potrebbe essere il prestito con obbligo di riscatto senza condizioni. Come alternativa, al Milan è stato offerto Saint Maximin del Newcastle

Inizia ad assumere connotati più concreti l'interesse del Milan per Nicolò Zaniolo. Nelle ultime ore c'è stato il primo vero contatto tra i due club per discutere sull'eventualità di una cessione del trequartista. La Roma ha chiesto al Milan se sia realmente interessato a ingaggiare il giocatore alle condizioni che pone il club giallorosso. I rossoneri hanno chiesto 24 ore di tempo per capire se ci sia la possibilità di fare un'offerta a tali condizioni. Gli uomini mercato del Milan, su tutti Maldini e Massara, parleranno con la proprietà per verificare la possibilità di avvicinare l'offerta ai 30 milioni di euro richiesti dai giallorossi. La Roma resta in attesa anche di un'eventuale offerta a simili condizioni che potrebbe arrivare dall'estero. Le parti si aggiorneranno giovedì e qualora il Milan, cosa al momento improbabile, riuscisse ad avere l'ok dalla proprietà per aumentare l'offerta dai 20 ai 30 milioni di euro, i club si siederanno per ragionare sulla formula che potrebbe essere anche di un prestito con obbligo di riscatto non condizionato.