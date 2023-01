Per lo slovacco che ha già firmato un accordo preliminare con i parigini valido dal primo luglio prossimo, c'è la prima offerta del Psg: circa 10 milioni per averlo subito, l'Inter vorrebbe almeno il doppio e per ora ha rifiutato. E intanto sonda i primi nomi per sostituirlo

È arrivata la prima offerta del Paris Saint-Germain per Milan Skriniar e l’Inter, ritenendola bassa, l’ha rifiutata. Lo slovacco a giugno arriverebbe a Parigi a parametro zero ma per averlo da subito il Psg ha presentato ai nerazzurri un’offerta di circa 10 milioni di euro. L’Inter, che l’ha rifiutata, vuole almeno il doppio per dare l'ok alla cessione a gennaio. Queste le ultime novità della trattativa per il difensore che ha deciso di non rinnovare il contratto in scadenza con l’Inter: lo slovacco ha già firmato un contratto preliminare che avrà validità dal primo luglio ma ora il Psg sta tentando di provare a portarlo a Parigi già in questa sessione invernale. La certezza è dunque che Skriniar giocherà nel Paris, è da capire se in questi giorni il Psg riuscirà a convincere l’Inter a cederlo subito, operazione che poi costringerebbe il club nerazzurro a trovare a poche ore dalla chiusura del mercato un sostituto all’altezza.