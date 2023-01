Calciomercato

Lo Spezia ha trovato il sostituto di Kiwior: si tratta di Wisniewski, che arriva a titolo definitivo dal Venezia. Dopo aver ufficializzato il difensore ex Udinese Trost Ekong, la Salernitana annuncia l'acquisto in prestito dal Venezia dello sloveno Crnigoj. Ecco tutti gli acquisti ufficiali della sessione di gennaio in Serie A fino a oggi CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE LIVE