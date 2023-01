Prima del match della Roma contro il Napoli, della situazione Zaniolo ha parlato il general manager Tiago Pinto: “Non ho problemi di rispondere a domande su Zaniolo, ma ormai tutti hanno capito bene quello che è successo. Nicolò ha chiesto alla società di andare via, noi abbiamo provato a trovare una soluzione con il suo procuratore. Questa soluzione è arrivata ma in questo momento Nicolò non è molto contento della soluzione (il Bournemouth ndr). Noi siamo tutti un po' in difficoltà perché questa soluzione l'abbiamo trovato per la richiesta del giocatore. Con tutti i paletti che abbiamo per il Fair Play Finanziario non siamo una società che può avere il 'no' di Zaniolo e poi prendere altri giocatori. Ci sono ancora 48 ore, vediamo ciò che succede, ma non voglio allungarmi sul tema. E' una situazione veramente difficile per la società”