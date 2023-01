La neopromossa inglese, autrice finora di un eccezionale campionato che l'ha proiettata verso una possibile qualificazione europea, ha offerto 10 milioni di sterline per Sasa Lukic , centrocampista granata classe 1996 e con scadenza di contratto nel 2024. I dialoghi per il rinnovo avevano subito una brusca frenata la scorsa estate, quando il giocatore aveva rinunciato alla convocazione per la prima partita di campionato, arrivando a perdere anche la fascia da capitano. Lukic starebbe valutando la proposta del Fulham, mentre le due società dovrebbero limare solo gli ultimi dettagli. Non è escluso che l'affare possa chiudersi già in giornata. Lukic, nel match giocato ieri tra Torino ed Empoli, è entrato dalla panchina all'intervallo, risultando determinante per la rimonta granata.

Il nervosismo di Juric

Nel post partita di Empoli momenti di tensione tra Juric e la dirigenza granata, in particolare con il direttore tecnico Vagnati, legati alla questione Lukic. L'allenatore granata dopo il fischio finale ieri a Empoli è rimasto in campo a parlare con il suo vice Paro, a sbollire la rabbia prima di rientrare negli spogliatoi, a maggior ragione dopo la grande prestazione di Lukic entrato a partita in corso. L’allenatore non ha nascosto il nervosismo e ha mandato Paro a parlare dopo il match. Lukic sarebbe disposto a restare e lo avrebbe confidato alla vigilia del match. E Juric vorrebbe la sua permanenza a Torino. Per l’allenatore l’arrivo di Ilic, con la partenza di Lukic, sarebbe un cambio alla pari e non un rinforzo. E per questo motivo Juric vorrebbe che la volontà di Lukic venisse assecondata, anche se il club rischia di perdere soldi senza un rinnovo del giocatore: il contratto di Lukic scade nel 2024 e senza un prolungamento potrebbe andare via in futuro a parametro zero e per questo motivo il club vorrebbe monetizzare la cessione. In alternativa ci sarebbe il rinnovo, con il giocatore che vorrebbe un aumento rispetto all’attuale ingaggio che si aggira intorno ai 750 mila euro, al di sotto dei suoi compagni top. Rinnovo che però non è stato preparato e che vedrebbe Lukic chiedere un aumento sensibile del suo contratto. La linea di Juric non cambia: ha sempre chiesto due rinforzi ma senza cedere dei titolari.