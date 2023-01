Dal portale slovacco futbolsfz.sk arrivano conferme sul futuro di Skriniar e sulla sua decisione di trasferirsi al Psg. Lo slovacco, come anticipato dalla squadra mercato di Sky, ha già firmato un preaccordo e da luglio sarà ufficialmente un giocatore del Psg. Ora resta da capire se il club francese e l'Inter troveranno un accordo per la partenza del difensore già a gennaio. C'è ancora la distanza tra i club, con i nerazzurri che sondano il terreno alla ricerca di un eventuale sostituto Condividi

La certezza è che Skriniar giocherà nel Psg, ciò che resta da capire è se il difensore sbarcherà a Parigi già in questa sessione di mercato oppure dal prossimo luglio. Ma le conferme sulla sua decisione arrivano anche dalla Slovacchia. Inizialmente, sul sito slovacco futbolsfz.sk erano apparse delle dichiarazioni del difensore: "Sì, è vero, ma non posso dire di più al momento. Sto aspettando un accordo tra i club". Successivamente, il sito ha modificato la propria pagina, eliminando il virgolettato ma confermando la posizione del giocatore: Skriniar ha firmato un precontratto col Psg. Una scelta, quella di trasferirsi in Francia alla scadenza naturale del suo contratto (giugno 2023), già comunicata al club nerazzurro (come da regolamento). Il contratto preliminare potrà essere depositato dal Psg a partire dall'1 febbraio e avrà valore a partite dall'1 luglio. A meno che Inter e Psg non si accordino per anticipare il suo trasferimento in Francia già in questa sessione di mercato.

La trattativa tra Psg e Inter Lo slovacco a giugno arrivera a Parigi a parametro zero, ma per averlo da subito il Psg ha presentato ai nerazzurri un’offerta di circa 10 milioni di euro. L’Inter ne vorrebbe almeno 20 per dare l'ok alla cessione da subito. Resta quindi da limare la distanza tra l'offerta dei parigini e la richiesta dei nerazzurri. La certezza è dunque che Skriniar giocherà nel Paris, è da capire se in questi giorni il Psg riuscirà a convincere l’Inter.

Ora l'Inter pensa al sostituto: i nomi L'Inter starebbe già valutando dei profili in grado di sostituire il difensore slovacco. Uno dei possibili successori potrebbe essere Tiago Djalò, difensore portoghese del 2000 in forza al Lille, dove arrivò nel 2019 dal Milan (vanta un passato nelle giovanili rossonere) nell’ambito dell’operazione che proprio dal Lille portò a Milano Rafael Leao. Da capire se i francesi sarebbero però disposti a lasciare partire Tiago Djalò in questa finestra del mercato. L’alternativa è lo svedese del Manchester United Victor Lindelof (28 anni), ma in questo caso ci sarebbe da lavorare sulla formula: l’Inter preferirebbe il prestito, soluzione non gradita dagli inglesi che aprirebbero solo a una cessione a titolo definitivo.