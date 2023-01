In via di definizione il passaggio di Sasa Lukic dal Torino al Fulham. Il calciatore serbo si sta convincendo al trasferimento in Premier League dopo che sono naufragate le trattative per il rinnovo del contratto con i granata che scadeva nel 2024. 10 milioni più 3 di bonus andranno al club di Cairo. Per il giocatore, invece, pronto un contratto da 2,2 milioni di euro netti fino al 2027

CALCIOMERCATO-LE ULTIME NEWS LIVE