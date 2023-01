Si muove il mercato giallorosso. Nuova pedina in difesa per Josè Mourinho: lo spagnolo Diego Llorente, classe 1993, arriva in prestito fino a fine stagione con diritto di riscatto dal Leeds United. Il difensore centrale, all'occorrenza anche terzino destro, ha raccolto in stagione 13 presenze in Inghilterra tra tutte le competizioni. Secondo acquisto dopo quello dell'attaccante Solbakken

L'identikit

Classe 1993, 30 anni il prossimo agosto, è un prodotto della cantera del Real Madrid, con cui ha esordito nel 2013 proprio con José Mourinho in panchina. Centrale impiegato anche saltuariamente come terzino destro o mediano, ha poi vestito in carriera le maglie di Rayo Vallecano, Malaga e Real Sociedad. Nel 2020 l'avventura all'estero, con il Leeds United appena neopromosso in Premier League. In due anni e mezzo con la squadra inglese ha raccolto 59 presenze e 4 gol. Durante questa stagione ha collezionato otto gettoni in Premier, tre in FA Cup e due in Coppa di Lega. Una pedina importante che permetterà a Mourinho di allungare le rotazioni in difesa in vista del ritorno delle coppe europee. L'arrivo di Llorente permette a Tiago Pinto di perfezionare la cessione di Vina al Bournemouth, anche quest'affare con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto.