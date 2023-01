Luca Pellegrini alla Lazio, tutto fatto . Il terzino sinistro classe 1999, di proprietà della Juventus, raggiunge la squadra biancoceleste dopo sei mesi in Germania con la maglia dell’Eintracht Francoforte. Tra la Lazio e ka Juve l’intesa è ormai totale: Pellegrini va a Roma con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro. Decisiva, per la conclusione positiva dell'affare, soprattutto la volontà dell'esterno sinistro che, nonostante la sua ex militanza romanista, è un grande tifoso della Lazio sin da bambino.

I numeri di Luca Pellegrini

In questi sei mesi all'Eintracht Francoforte, Luca Pellegrini ha giocato nove partite in Bundesliga per un totale di 559 minuti. Sono quattro invece le presenze in Champions League e una in Coppa di Germania. Per l’esterno nessuna rete e nessun assist in stagione.