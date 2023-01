Colpo in prospettiva per il Monza di Berlusconi e Galliani, che accoglie dalle giovanili dell'Inter un figlio d'arte. Ecco Kevin Maussi Martins, 18 anni appena compiuti e attaccante come Oba Oba dai trascorsi proprio in nerazzurro. Martins jr ha giocato in precedenza anche nel Milan e ha vestito la maglia dell'Italia U-15

Il campo premia i risultati della squadra di Palladino, certo è che il Monza continua a lavorare per il futuro. Nessun dubbio per la società di Berlusconi e Galliani che, dopo aver prelevato Nicolò Perin dalle giovanili dell'Inter, si assicura dai nerazzurri un altro colpo in prospettiva. Parliamo di Kevin Maussi Martins , 18 anni appena compiuti, che si aggrega alla Primavera brianzola dopo le ultime stagioni nel settore giovanile dell'Inter . Classe 2005 e nato a Milano, Kevin è figlio d’arte : impossibile dimenticare Obafemi 'Oba Oba' Martins , gol (49 in 136 partite) e capriole con l'Inter tra il 2001 e il 2006. Si è ritirato nel 2021 dopo gli ultimi anni in Cina, ma ora la scena tocca al figlio.

Martins jr, gol come papà Oba Oba

Come detto 18 anni appena compiuti (proprio il 31 gennaio) per il figlio d'arte, attaccante come il padre ma dal profilo diverso: piede destro e fisico più slanciato di Obafemi, ma stessa progressione in campo aperto e confidenza con il gol. Entrato nelle giovanili dell'Inter nell'estate 2018 dal Milan, Kevin ha segnato in tutte le categorie dall'U-13 all'U-18. E ha giocato anche nell'U-15 italiana nel 2019. Presto per dirà se seguirà le orme del celebre genitore, tuttavia il promettente Kevin mostra i suoi progressi sui social ed è pronto ad una nuova avventura in carriera. Dopo l'Inter, ora lo aspetta il Monza.