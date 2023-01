Sabiri: "Fiorentina, ci vediamo presto"

A commentare sui social il trasferimento è lo stesso trequartista marocchino, quarto al Mondiale con la sua nazionale: "Cari tifosi, voglio cogliere l'occasione per ringraziare la Sampdoria per avermi aiutato ad avere questa opportunità. Sono felice di continuare a indossare questa maglia per il resto della stagione. Prometto di dare tutto il possibile fino all'ultimo secondo insieme per realizzare il nostro sogno. Sono emozionato e felice di far parte presto della famiglia della Fiorentina. Ci vediamo presto".