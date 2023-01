I numeri di Ilkhan e Vieira

Classe 2004, arrivato a Torino la scorsa estate dal Besiktas, Ilkhan può essere impiegato sia da centrocampista centrale che da trequartista. Con la maglia granata, tuttavia, ha trovato poco spazio, giocando solo 85 minuti in quattro match. Oltre alla Samp, Ilkhan piaceva anche alla Cremonese. Maggiore esperienza, invece, per Ronaldo Vieira che ha giocato 75 partite in Serie A, 16 delle quali in questa stagione con 814 minuti complessivi.