Retroscena dell'ultimo giorno di mercato: nella notte Zaniolo aveva dato il suo ok al trasferimento al Bournemouth, ma il club inglese ha detto no dopo aver speso già oltre 60 milioni in questa sessione invernale

Zaniolo-Bournemouth, un affare ancora vivo e poi saltato anche nell'ultima giornata di mercato. È il retroscena svelato a poche ore dal gong della sessione invernale, ma prima facciamo un breve recap di quanto accaduto negli ultimi giorni.

L'offerta del Bournemouth e il no di Zaniolo

Dopo aver manifestato alla Roma la volontà di cambiare squadra ed essersi escluso dalla lista dei convocati per la trasferta di La Spezia, il giocatore e la società avevano allacciato i primi contatti con il Milan, disposto tuttavia a prendere il giocatore solo in prestito con diritto di riscatto per un totale di circa 22-23 milioni. Offerta giudicata troppo bassa per i giallorossi che avevano fissato il prezzo sui 30 milioni più bonus. La cifra che a Trigoria è stata, poi, recapitata dal Bournemouth, pronto a includere anche il 10% sulla sua futura rivendita. Proposta accettata dalla società ma non da Zaniolo che, nonostante un ingaggio alto, non si è lasciato convincere dal progetto del club inglese, in zona retrocessione in Premier. Un rifiuto palesato dalla sua mancata partecipazione all'incontro con la dirigenza d'Oltremanica, seguito dalla linea dura della Roma che ha deciso di escluderlo dal progetto tecnico.

Zaniolo cambia idea nella notte, ma gli inglesi chiudono le porte a un suo arrivo

La scorsa notte, però, si è registrato un cambiamento che ha rischiato di mischiare le carte in tavola. Il giocatore classe '99 ha dato l'ok a un suo passaggio alle Cherries, ma a dire no questa volta è stato proprio il club inglese. Non una scelta tecnica, ma economica: il Bournemouth aveva già speso tanto a gennaio, compreso l'ultimo colpo Traoré dal Sassuolo, e non se l'è sentita di effettuare un altro investimento.

Gli acquisti del Bournemouth a gennaio

Quello di Traoré (pagato 30 milioni, bonus compresi) è solo l’ultimo acquisto degli inglesi in questa finestra di mercato. Sempre dalla Serie A e proprio dalla Roma era già arrivato Vina, in prestito a 750 mila euro con diritto di riscatto a 15. Prima di lui, oltre al portiere Randolph (arrivato a zero) due movimenti in attacco: l’ala Ouattara, preso dal Lorient per 22.5 milioni, e l’attaccante ghanese Semenyo, prelevato dal Bristol per poco più di 10 milioni, per un totale di circa 63 milioni.