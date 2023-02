Il ds del club parigino ha parlato della trattativa per il rinnovo del campione argentino: "Stiamo discutendo e speriamo di poter arrivare presto a un esito positivo della trattativa. Non nascondo che ci piacerebbe molto se Messi continuasse con noi, io ne sarei felicissimo". Su Mbappé, infortunato e indisponibile per il match di Champions contro il Bayern: "Dura fare a meno di lui, è già il migliore al mondo"

L'obiettivo è chiaro, trattenere ancora a lungo a Parigi Lionel Messi. Intervistato dalla rivista francese Téléfoot, il direttore sportivo del Paris Saint-Germain, Luis Campos, ha parlato della trattativa per il rinnovo del contratto del campione argentino, in scadenza il prossimo giugno. E ha dato buone speranze ai tifosi parigini: "In questo momento c'è una trattativa - ha precisato il dirigente -, stiamo discutendo per provare ad arrivare a un esito positivo e non nascondo che ci piacerebbe avere Messi in questo progetto. Sarei felicissimo se potesse continuare con noi".