La vittoria dell' Inter nel derby contro il Milan ha una doppia valenza. Non solo sul campo, ma anche sul mercato. Con i tre punti di domenica sera, infatti, è scattato l'obbligo di riscatto di Kristian Asllani , adesso giocatore nerazzurro a titolo definitivo. L'accordo con l'Empoli, infatti, era in prestito con obbligo di riscatto al primo punto conquistato nel mese di febbraio. Detto, fatto. Così Asllani è diventato un giocatore dell'Inter a titolo definitivo e l'Empoli ha incassato 10 milioni di euro, registrando così la quarta cessione più cara di sempre nella sua storia al pari di Tavano al Valencia (2006-2007) e Tonelli al Napoli (2016-2017).

I numeri di Asllani

Al primo anno in nerazzurro, Asllani finora ha disputato 20 partite tra Serie A, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa Italiana, collezionando in totale 555 minuti in campo. Nel derby contro il Milan, il centrocampista albanese è sceso in campo nelle battute finali, prendendo il posto di Barella.