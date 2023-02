Paulo Sousa nuovo allenatore della Salernitana

Contestualmente al comunicato sull'esonero di Davide Nicola, la Salernitana ha ufficializzato anche il nuovo allenatore: Paulo Sousa ha firmato un accordo che lo lega al club campano fino al termine della stagione con prolungamento di due anni in caso di salvezza. L'allenatore portoghese ha già diretto nel pomeriggio il suo primo allenamento. Per lui si tratta di un ritorno in Serie A dopo l'esperienza alla Fiorentina dal 2015 al 2017

E' arrivata anche l'ufficialità. Contestualmente al comunicato sull'esonero di Davide Nicola dalla guida tecnica della Salernitana, il club campano ha anche comunicato il nome del nuovo allenatore: Paulo Sousa guiderà la squadra dalla prossima giornata di campionato. L'allenatore portoghese, già in città e già al centro sportivo della Salernitana, ha condotto nel pomeriggio il primo allenamento alla guida della sua nuova squadra. Dunque, ultimi dettagli sul contratto limati, un accordo che lega Paulo Sousa al club fino alla fine della stagione con prolungamento di due anni in caso di salvezza. Come detto, l'allenatore portoghese aveva diretto la sua prima seduta questo pomeriggio alle 15.30. La Salernitana ha collezionato 21 punti in classifica fino a questo momento della stagione e attualmente occupa il 16° posto in classifica a +4 sul verona terzultimo in classifica.