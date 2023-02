L'attaccante argentino ha parlato del suo futuro nel corso di una lunga intervista concessa a ESPN Argentina: "Alla Juve sono felice, ma ci sono alcuni problemi e in questo momento non stiamo parlando del rinnovo. Per ora penso solo a giocare e a dimostrare tutto il mio valore, poi vedremo ciò che succederà. In ogni caso voglio giocare la prossima Copa America e per essere convocato devo continuare in Europa"

Il suo contratto con la Juventus è in scadenza il prossimo giugno e le discussioni per un eventuale rinnovo non sono ancora iniziate. Parola di Angel Di Maria, che ha parlato del suo futuro e di molto altro nel corso di una lunga intervista concessa a ESPN Argentina durante la trasmissione Futbol 90. "Il mio futuro in Europa? Io non ho preferenze - ha detto El Fideo -, qui sono felice ma il club ha diversi problemi, dunque negli ultimi tempi non si sta parlando molto del rinnovo. Ma così come non ho parlato con la Juventus, non ho parlato nemmeno con altri club. In questo momento cerco di pensare soltanto a giocare e a dimostrare tutto il mio valore in ogni partita, poi vedremo ciò che succederà".