Juve, qualificazione aperta con questo Di Maria

I pensieri del giorno dopo. Rammarico incluso. Alla Continassa il pari col Nantes non va giù. Ma allargando la prospettiva, oltre all’inquadratura, la qualificazione resta aperta e soprattutto l’Europa League lascia alla Juventus la sensazione di una scossa positiva per l’ambiente che si è ritrovato compatto in uno Stadium tutto esaurito, come non succedeva da tempo. C’è voglia di sentirsi comunque protagonisti in una stagione travagliata. In questa fase storica la squadra ha la responsabilità di rendere orgogliosi i suoi tifosi. Esaltati da Di Maria, l’uomo che accende la Juve. Contro il Nantes è stato imprendibile sulla trequarti. Il lancio per l’inserimento di Chiesa è una parabola perfetta che atterra morbida sulla testa dell’esterno che serve Vlahovic per il gol e il boato dello Stadium.