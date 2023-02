Il direttore sportivo del Borussia Moenchengladbach annuncia l'addio dell'attaccante francese a fine stagione: "Abbiamo fatto di tutto per trattenerlo, ma dobbiamo accettare che voglia andare in club più grandi. Dispiace che vada via a zero". Per Thuram è favorito il Bayern Monaco, ma anche l'Inter rimane alla finestra

Non c'è ancora l'ufficialità, ma la storia tra Marcus Thuram e il Borussia Moenchengladbach è di fatto giunta al capolinea. La notizia era nell'aria da tempo e a confermarla ci ha pensato il direttore sportivo del cub tedesco: l'attaccante francese, il cui contratto è in scadenza il prossimo 30 giugno, non rinnoverà . " Abbiamo fatto di tutto per Thuram - ha detto Roland Virkus -, siamo davvero arrivati al nostro limite ma ora dobbiamo accettare che decida di andare in club più grandi . Non posso negare che sia brutto che i giocatori ci lascino a zero". Il classe '97, figlio dell'ex Parma e Juve Lilian, a fine stagione andrà via dunque dal 'Gladbach a parametro zero e sono già diversi i club che si sono mossi per lui.

Bayern Monaco favorito, ma l'Inter...

Al momento la squadra che sembra più vicina al giocatore, così come confermato anche da diverse fonti tedesche, è il Bayern Monaco, che potrebbe decidere di puntare su un giocatore dal sicuro rendimento in Bundesliga (già 11 gol in 20 presenze in questa stagione, più altri 3 in due apparizioni in Coppa di Germania). Ma se i bavaresi sono in vantaggio, rimane in ogni caso alla finestra anche l'Inter, che già in passato era stata a un passo dal giocatore, particolarmente legato all'Italia in quanto nato a Parma. Era l'estate 2021, Romelu Lukaku era appena stato ceduto al Chelsea e il club nerazzurro aveva deciso di prendere il francese. Quando l'affare sembrava ormai fatto, però, Thuram aveva avuto un problema al ginocchio e la trattativa era saltata. Adesso l'ipotesi si potrebbe riaprire, resta da valutare cosa deciderà di fare l'Inter con Lukaku, attualmente in prestito. La situazione resta dunque in divenire: per Thuram il Bayern Monaco è favorito, ma l'Inter monitora attentamente.