Continua a tenere banco la questione del rinnovo di Leao, in casa Milan, e poco prima del fischio d'inizio della partita contro l'Atalanta, lo stesso attaccante portoghese si è espresso in proposito: "Sto bene qui a Milano, qui mi trovo bene, sto parlando con le persone che devono parlare. Io non posso parlare adesso. Vediamo a fine stagione cosa succede", ha detto a Dazn.



"Vogliamo cercare di trovare una soluzione, per Leao e Giroud così come abbiamo fatto per tanti altri. Speriamo che arrivi in tempi brevi", le parole del ds Frederic Massara, che ha fatto riferimento anche all'altra trattativa di rinnovo aperta, quella con Olivier Giroud. "Siamo pronti a scrivere nuovi capitoli, con Leao e Giroud".