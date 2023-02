Sono oltre 100 i giocatori attualmente in prestito in Serie A, per un valore complessivo che sfiora gli 800 milioni di euro, e su alcuni di loro è già fissato un diritto o un obbligo di riscatto. Ecco la panoramica completa (dati Transfermarkt): Lukaku è il giocatore in prestito più prezioso, l'Empoli è il club con più 'soluzioni temporanee' nel nostro campionato. E ci sono due squadre che non hanno elementi in prestito