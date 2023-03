I bianconeri riportano definitivamente a casa Moise Kean. La Juventus ha esercitato l'obbligo di riscatto dell'attaccante, versando 28 milioni nelle casse dell'Everton dopo il prestito biennale concordato nel 2021. La Juventus aveva ceduto il giocatore alla squadra inglese per una cifra simile nel 2019, ma Kean non è mai riuscito a imporsi con i Toffees

La settimana di Moise Kean non è iniziata benissimo. Domenica è stato espulso dopo 40 secondi dal suo ingresso in campo contro la Roma per un fallo di reazione su Mancini e Allegri nel dopo-partita aveva anticipato l'intenzione di multarlo. Due giorni dopo però è arrivata la notizia del riscatto obbligatorio che la Juve ha esercitato dopo il trasferimento in prestito di 18 mesi fa dal Psg.