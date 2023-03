Per il centrocampista serbo, arrivato questa estate in giallorosso dopo l'esperienza al Manchester United, è scattata l'opzione automatica per il rinnovo fino al 2024 previsto in base al numero di presenze

Nemanja Matic rinnova fino al 2024. Per il centrocampista serbo è infatti scattata l'opzione per il prolungamento automatico del contratto per un’altra stagione. L’accordo con il club giallorosso prevedeva infatti un rinnovo annuale al raggiungimento del 40% delle presenze da titolare o di almeno 45 minuti. Percentuale raggiunta già nel match di campionato contro il Sassuolo.

I numeri di Matic alla Roma

Sono 13 le presenze in Serie A da titolare, 26 quelle in totale nel nostro campionato con oltre 1.400 minuti giocati. Otto invece le presenze in Europa League e due in Coppa Italia. Per il serbo anche un gol e due assist in questa stagione. La squadra di Mourinho, in base al cammino europeo, potrà giocare un massimo di 55 partite ma per Nemanja Matic il rinnovo automatico è già scattato.