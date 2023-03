Passi in avanti decisivi nella trattativa tra il club nerazzurro e il difensore olandese, in scadenza a giugno. De Vrij sembra orientato ad accettare l'offerta di un biennale, legandosi all'Inter fino al 2025

L’Inter e Stefan De Vrij andranno avanti insieme fino al 2025. In casa nerazzurra cresce l’ottimismo sul rinnovo del difensore olandese, in scadenza a giugno 2023 (quando sarebbe libero di accordarsi a parametro zero con qualsiasi club). Il nodo principale è sempre stato quello della durata, con l’Inter che offre altri due anni di contratto (alle stesse cifre di adesso, 4 mln a stagione) e il giocatore che ne avrebbe voluti 3.



Nelle ultime ore, però, sembrerebbe che De Vrij sia orientato ad accettare l’offerta del club, spinto anche dal desiderio di restare a Milano, città in cui si trova bene e che accoglierà anche il figlio (convocato dall’Olanda, De Vrij ha fatto ritorno in Italia proprio in vista dell’imminente nascita):