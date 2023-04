Serata amara per l'Inter , che contro la Salernitana viene ripresa al termine di una partita dominata in lungo e in largo. Al termine della gara, il difensore olandese dell'Inter Stefan De Vrij ha parlato a Dazn analizzando così l'ultimo periodo trascorso soprattutto in panchina: "Io cerco sempre di dare il massimo. Non sono contento per la mia situazione ultimamente , dato che gioco di meno, ma sono scelte del mister". Con il contratto in scadenza a giugno 2023, il difensore dell'Inter ha risposto così a una domanda sullo stato della trattativa per il rinnovo: " Questa settimana ci sarà un altro incontro e poi vedremo come andrà".

"Ci gira tutto male"

Alla squadra d'Inzaghi non sono bastate 25 conclusioni per vincere la gara e il rammarico di De Vrij è grande: "C'è una delusione enorme per il risultato, per come è finita la partita. Si possono dire tante cose, ma se non chiudi le partite e rimani sull'1-0 può succedere di tutto. Nel periodo in cui ci troviamo entrano anche cross come questo: gira tutto male". Il prossimo impegno in calendario per i nerazzurri è l'andata dei quarti di finale di Champions contro il Benfica, in programma martedì 11 aprile alle 21.