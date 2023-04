Il dt rossonero ha parlato della trattativa per il rinnovo del portoghese prima del fischio d'inizio di Milan-Napoli: "Oggi questo non è l'argomento principale, ma c'è fiducia. Noi e Leao siamo sulla stessa strada, quindi abbiamo un obiettivo in comune". Sulla partita: "Orgogliosi del nostro cammino, vogliamo continuare a regalare sogni ai nostri tifosi". E sul nuovo incontro con Spalletti: "Non mi va di commentare, lui ha già parlato troppo"

Il focus è sulla supersfida di Champions League contro il Napoli, ma Paolo Maldini dà una buona notizia ai tifosi del Milan . Prima del fischio d'inizio del match di andata dei quarti di finale, il dt rossonero ha parlato della trattativa per il rinnovo del contratto di Rafael Leao , attualmente in scadenza nel 2024: " La fiducia cresce - ha detto Maldini -, anche se oggi questo non è l'argomento giusto. Al momento noi e Leao siamo sulla stessa strada, quindi abbiamo un obiettivo in comune ".

"Spalletti? Non commento, lui ha già parlato troppo"

L'ex capitano del Milan ha poi proseguito sottolineando l'incredibile atmosfera a San Siro: "Qualcosa di magico, mancava da qualche anno e siamo contenti di questo. Siamo orgogliosi del nostro cammino e speranzosi di poter andare ancora avanti per regalare altri sogni ai nostri tifosi. I sogni fanno parte del bagaglio tecnico e morale del Milan, abbiamo una squadra giovane che non ha ancora espresso tutto il proprio bagaglio tecnico". In chiusura, una battuta sul nuovo incontro con Luciano Spalletti dopo il diverbio avvenuto negli spogliatoi del Maradona in occasione della gara di campionato: "Non voglio commentare questa cosa - ha chiosato Maldini -, lo ha già fatto lui e, per quelli che sono i miei gusti lo ha fatto anche parlando troppo".