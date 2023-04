"Voglio giocare l'Olimpiade nel 2024"

Nel corso dell'intervista, Mbappé ha anche espresso la sua volontà di prendere parte ai prossimi Giochi Olimpici, che si terranno a Parigi nel 2024: "Tutti sanno che ho sempre sognato di giocare alle Olimpiadi. Non dipende da me, ci sono dei parametri che entrano in gioco e non costringerò nessuno. Se non vorranno che sia presente, significa che non ci sarò. Ma per me sarebbe un sogno".