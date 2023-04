Il figlio dell'Imperatore entra ufficialmente nel mondo del calcio dei "grandi", firmando un contratto da professionista a 16 anni con il Serrano. Attaccante come il papà, con le giovanili del club ha già segnato 20 gol in 27 partite

Sulle orme dell'Imperatore



Attaccante come il papà, il “piccolo” Adriano si è guadagnato la firma sul contratto dopo 20 gol in 27 partite segnati nell’ultima stagione con le giovanili. In precedenza aveva giocato anche con il Gremio, dove dopo un periodo in prova nel vivaio era stato scartato.



Adesso la grande occasione per spiccare il volo tra i grandi, magari con i consigli di papà, che in Italia approdò appena maggiorenne esordendo nel 2001 con l'Inter. Pochi spezzoni di gara comunque sufficienti ad attirare la Fiorentina, poi l'esplosione al Parma e il ritorno all'Inter, dove giocherà dal 2004 al 2009, vincendo anche due scudetti (il secondo in un attacco che contava anche Ibrahimovic e Crespo). Nel 2010, dopo la parentesi al Flamengo per "ritrovarsi", il ritorno in Italia, alla Roma, senza lasciare però tracce.