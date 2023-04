Ritroverà Vidal

Sampaoli, argentino, 63 anni, succede al portoghese Vitor Pereira. Licenziato il 21 marzo dal Siviglia appena cinque mesi dopo il suo arrivo, l'ex allenatore di Cile (2012-16) e Argentina (2017-18) avrà a disposizione, in uno dei club più prestigiosi del Sud America, stelle come il brasiliano Everton Ribeiro, l'uruguaiano Giorgian de Arrascaeta o il cileno Arturo Vidal, che ritroverà dopo averlo allenato in nazionale, vincendo la Copa America 2015 in finale proprio contro la sua Argentina.



Sampaoli ha già avuto diverse esperienze nel calcio brasiliano, avendo guidato il Santos da dicembre 2018 a dicembre 2019 e l'Atletico Mineiro da marzo 2020 a febbraio 2021. Il Flamengo affronterà il Coritiba domani, nella prima giornata del campionato brasiliano, che inizia questo fine settimana.