Contatto in Germania tra l'ormai ex allenatore del Bayern Monaco e parte della dirigenza dei Blues: il tedesco, già candidato subito dopo l'esonero di Potter, è in pole per succedere a Lampard in estate. In lizza restano anche Luis Enrique, Pochettino e Amorim

Il Chelsea si è mosso per ingaggiare Julian Nagelsmann. Che l’ormai ex allenatore del Bayern Monaco fosse in cima alle preferenze dei Blues non è un mistero. Ma adesso c’è qualcosa di più concreto. Una parte della dirigenza del club di Londra, secondo quanto riporta Sky Sports, la scorsa settimana è andata in Germania per incontrare il giovane allenatore tedesco, di cui si era parlato già subito dopo l’esonero di Graham Potter. Alla fine il club di Todd Boehly ha scelto di richiamare in panchina l’ex leggenda del club Frank Lampard, che ha iniziato la sua seconda esperienza alla guida dei Blues con tre sconfitte: in Champions con il Real, in campionato con Wolverhampton e Brighton. Non un grande inizio e forse non a caso il Chelsea è tornato a puntare forte su Nagelsmann per la prossima stagione. Il club deve discutere con il Bayern i termini per ingaggiare il loro ex allenatore, sostituito in panchina da Tuchel, che quest’anno aveva iniziato la stagione proprio alla guida del Chelsea. Un giro di panchine che potrebbe concludersi con l’inversione di ruoli perfetta, la prossima stagione: Tuchel già a Monaco, Nagelsmann a Londra. Dove comunque si valutano anche altri profili, come quelli di Luis Enrique, Mauricio Pochettino e Ruben Amorim.