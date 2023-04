Dopo il gol-qualificazione al 'Maradona' che ha permesso al Milan di tornare in semifinale di Champions League, Olivier Giroud firmerà nella giornata di oggi il rinnovo di contratto che lo legherà al club rossonero fino al 2024: il francese, che era in scadenza a giugno, guadagnerà 3,5 milioni di euro più bonus. Accordo raggiunto da settimane, a ore sarà anche ufficiale

L'accordo verbale era stato raggiunto da tempo, ma oggi sarà anche messo nero su bianco. Olivier Giroud è pronto a firmare il suo nuovo contratto col Milan fino a giugno 2024. Lo farà all'indomani di una giornata storica per il club rossonero, con il ritorno in semifinale di Champions League dopo 16 anni e grazie a un suo gol. Al 'Maradona' il centravanti francese ha sbagliato un calcio di rigore in avvio, ma poi si è prontamente fatto perdonare spingendo in rete un assist gioiello di Leao per la rete del momentaneo 1-0, poi risultata decisiva per la qualificazione.