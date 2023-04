Oggi l'attaccante portoghese è stato con il padre nella sede della società rossonera. I due non hanno incrociati i dirigenti in ottica rinnovo, ma l'attaccante ha acquistato moltissime magliette. Un altro segnale dell'ottimo feeling che Leao ha instaurato con tutto l'ambiente Milan. Sia il giocatore che la società vogliono che il rapporto prosegua oltre il 2024: si tratta solo di trovare la quadra economica dell'operazione

Rafael Leao si sente sempre di più dentro il mondo Milan. Le ultime prestazioni a suon di dribbling, assist e gol hanno testimoniato la ritrovata forma nel momento clou della stagione, con la lotta per il quarto posto in campionato e la semifinale di Champions League in programma contro l'Inter. Oggi il giocatore è tornato a Milano dopo aver sfruttato i giorni di riposo concessi da Pioli ed è andato con il papà a Casa Milan. Nessun appuntamento però con Paolo Maldini e con gli altri dirigenti per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2024: soltanto un giro per comprare un po' di magliette. Un piccolo segnale del feeling sempre più totale tra Leao e l'ambiente rossonero.