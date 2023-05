Jude Bellingham non tornerà a giocare in Inghilterra. Il centrocampista, classe 2003 e da anni già un pilastro della nazionale e del Borussia Dortmund , è vicino al Real Madrid. In Spagna sono già certi dell'accordo trovato dal club di Florentino Perez con il giocatore e il suo entourage. Ora si tratta di raggiungere l'intesa con i gialloneri per il prezzo del cartellino, ma non dovrebbero esserci particolari ostacoli nella trattativa.

Le cifre e la concorrenza

Oltre al Real Madrid, l'altro club in corsa per il giocatore era il Manchester City, che però sta ancora cercando di capire le future intenzioni di Gundogan, in scadenza di contratto in estate, ed è rimasto attardato nella trattativa. Dopo Valverde, Camavinga e Tchouameni, potrebbe così arrivare un altro tassello per ringiovanire il centrocampo del Real, che ha visto partire Casemiro la scorsa estate e ha sia Toni Kroos che Luka Modric in scadenza il prossimo 30 giugno. Il Real sta lavorando su Bellingham da oltre un anno e il ragazzo è ormai convinto di voler giocare al Santiago Bernabeu: firmerà un contratto fino al 2029. Il Borussia Dortmund chiede fino a 150 milioni di euro, il Real confida di poter chiedere per una cifra tra i 100 e i 120 milioni, accontentando così le richieste dei tedeschi.