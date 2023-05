Dopo gli incontri delle scorse settimane, le parti non sono mai state così vicine e nei prossimi giorni è attesa la firma sul prolungamento del contratto, attualmente in scadenza nel 2024

Il rinnovo di Rafael Leao con il Milan è sempre più vicino. Dopo gli incontri positivi nelle scorse settimane a Casa Milan (in cui era presente anche l'attaccante portoghese) nei prossimi giorni è attesa la firma sul prolungamento. Le parti non sono mai state così vicine ed è solo questione di tempo. Dopo l'andata delle semifinali di Champions League, infatti, ogni giorno potrà essere quello giusto per mettere tutto nero su bianco, consentendo così al Milan di blindare uno dei suoi gioielli, attualmente in scadenza nel 2024.