Maldini conferma: "Rinnovo Leao? Molto vicini"

Alla vigilia della semifinale di andata di Champions League tra Milan e Inter, Paolo Maldini, è tornato a parlare sia delle condizioni di Leao che dell'imminente firma sul rinnovo di contratto del giocatore portoghese: "Leao? Non stava bene, è un giocatore che strappa così tanto che sarebbe stato a rischio mandarlo in campo - dice - Lui dice di sentirsi abbastanza bene e dunque speriamo sia una cosa di pochi giorni. Contiamo di averlo per il ritorno, non c'è certezza ma vedremo". Per quanto riguarda il rinnovo di contratto, a Milano c'è il papà del giocatore e il suo avvocato: "Il rinnovo? Siamo molto vicini, è chiaro, c'è sempre stata questa intenzione da parte di entrambe le parti, si sono limate cose che c'erano da limare".