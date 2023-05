Il club inglese ha annunciato che non verranno rinnovati i contratti in scadenza a giugno di Firmino, Milner, Keita e Oxlade Chamberlain, colonne della squadra campione d'Europa nel 2019 e d'Inghilterra nel 2020. Tutti verranno omaggiati a fine stagione e poi diventeranno delle occasioni interessanti sul mercato degli svincolati

Nuove occasioni di mercato

I quattro giocatori, che con il Liverpool hanno vinto sia la Champions League nel 2019 che la Premier League nel 2020, hanno il contratto in scandenza a giugno e a nessuno di loro verrà rinnovato. Tutti e quattro diventano così delle occasioni di mercato tra gli svincolati, magari anche per le squadre italiane che vogliono migliorare l'esperienza delle proprie rose. Il più vecchio, James Milner, dovrebbe però restare in patria: sembra vicina la firma con il Brighton di De Zerbi. Il nome più interessante resta quello di Firmino, 109 gol con i Reds in tutte le competizioni in otto stagioni, parte di un tridente con Salah e Mané che ha fatto sognare il pubblico di Anfield. Il club inglese ha assicurato che i quattro giocatori verranno degnamente salutati e celebrati alla fine della stagione.