Il club turco e l'allenatore italiano, il cui contratto era in scadenza il prossimo 30 maggio, hanno deciso di inerrompere anticipatamente il rapporto. Pirlo, arrivato lo scorso giugno, lascia il Fatih Karagumruk al nono posto in classifica a tre giornate dalla fine del campionato

È durata meno di un anno l'avventura di Andrea Pirlo in Turchia. L'allenatore italiano, il cui contratto era in scadenza il prossimo 30 maggio, ha trovato un accordo con il Fatih Karagumruk per una interruzione anticipata del rapporto e lascerà dunque il club a tre giornate dalla fine del campionato. Pirlo termina il suo lavoro con la squadra al nono posto in classifica con 44 punti, frutto di 11 vittorie, 11 pareggi e 11 sconfitte.

L'interruzione anticipata Nelle ultime settimane il club aveva chiesto a Pirlo - che lo scorso giugno aveva firmato un contratto annuale - un'eventuale disponibilità a continuare la sua esperienza in Turchia, ma l'ex Juventus ha preferito declinare l'offerta in attesa di una nuova avventura. Così, dopo l'ultimo pesante ko sul campo del Trabzonspor, il secondo consecutivo dopo quello interno con l'Adana Demirspor di Montella, il Karagumruk ha proposto all'allenatore una interruzione anticipata del rapporto. Non si tratta dunque di esonero, ma di una decisione presa di comune accordo tra le parti.

Il comunicato ufficiale A rendere nota la decisione è stato lo stesso Fatih Karagumruk attraverso questo comunicato apparso sui propri canali ufficiali: "Dal momento che non ci sono i presupposti per proseguire con mister Pirlo e il suo staff durante la prossima stagione, il club ha autorizzato l'allenatore a lasciare la squadra in anticipo, con la speranza che tale decisione possa aiutarlo a pianificare al meglio il suo futuro. Siamo molto felici di aver trascorso un anno insieme ad Andrea e lo ringraziamo per il lavoro che ha svolto. Gli auguriamo il meglio per il suo futuro!"

