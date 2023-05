Il Milan è in procinto di firmare il primo colpo della prossima campagna acquisti, il trequartista giapponese Daichi Kamada dell'Eintracht Francoforte. Il giocatore, in scadenza di contratto il prossimo giugno, arriverebbe a Milanello a paremetro zero.

Pioli chiama nuovi acquisti, Maldini e Massara rispondono. Il Milan è vicino a firmare Daichi Kamada, trequartista e mezzala giapponese dell'Eintracht Francoforte. Il giocatore, in scadenza di contratto a giugno, ha dato l'ok al trasferimento e il club rossonero è convinto di chiudere sul giocatore e rinforzare così la trequarti in attesa che venga deciso anche il futuro di Brahim Diaz, il cui prestito dal Real Madrid è in procinto di scadere. Kamada, classe 1996, è reduce da una stagione con 9 gol e 7 assist in 32 presenze in Bundesliga, 16 reti generali calcolando anche la Coppa di Germania e la Champions. Si è messo in mostra anche nel mondiale in Qatar con la sorpresa Giappone, finendo il girone eliminatorio davanti Spagna e Germania e venendo eliminato solo ai calci di rigore dalla Croazia agli ottavi di finale.