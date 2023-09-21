I giocatori giapponesi in Serie A: Yukinari Sugawara è il 15°
Il nuovo giapponese della Serie A è Yukinari Sugawara, terzino destro classe 2000 arrivato al Cagliari dal Southampton in prestito con diritto di riscatto. È il primo nipponico nella storia del club sardo e il 15° nella storia della Serie A dopo Suzuki che ha lasciato l'Italia quest'estate. Prima di lui, tra titolarissimi e meteore, ecco tutti i giapponesi passati dal nostro campionato
- Classe 2000, terzino destro giapponese, arriva dal Southampton in prestito con diritto di riscatto. Nell'ultima stagione ha giocato in Germania con il Werder Brema, mentre in precedenza aveva vestito anche la maglia dell'AZ Alkmaar. Con il Giappone conta 25 presenze e 2 gol e ha partecipato anche all'ultimo Mondiale.
- Sugawara diventa il primo calciatore giapponese nella storia del Cagliari ed è il 15esimo in Serie A
- Squadra: Genoa
- Ruolo: attaccante
- In Italia: 1994/95
- Esordio: 4 settembre 1994
- Presenze in Serie A: 20
- Gol in Serie A: 1
- Squadre: Perugia, Roma, Parma, Bologna, Fiorentina
- Ruolo: centrocampista
- In Italia: dal 1998 al 2005
- Esordio: 13 settembre 1998
- Presenze in Serie A: 182
- Gol in Serie A: 24 (12 con il Perugia, 5 con la Roma, 5 con il Parma, 2 con il Bologna)
- Squadra: Venezia
- Ruolo: centrocampista
- In Italia: 1999/2000
- Esordio: 29 agosto 1999
- Presenze in Serie A: 24
- Gol in Serie A: 1
- Squadra: Reggina
- Ruolo: centrocampista
- In Italia: dal 2002 al 2005
- Esordio: 15 settembre 2002
- Presenze in Serie A: 80
- Gol in Serie A: 11
- Squadre: Sampdoria, Messina
- Ruolo: attaccante
- In Italia: dal 2003 al 2006
- Esordio: 30 agosto 2003
- Presenze in Serie A: 44
- Gol in Serie A: 0
- Squadra: Torino
- Ruolo: attaccante
- In Italia: dal 2006 al 2008
- Esordio: 10 settembre 2006
- Presenze in Serie A: 10
- Gol in Serie A: 0
- Squadra: Messina
- Ruolo: centrocampista
- In Italia: 2006/07
- Esordio: 20 settembre 2006
- Presenze in Serie A: 6
- Gol in Serie A: 1
- Squadre: Catania, Novara
- Ruolo: attaccante
- In Italia: dal 2006 al 2013
- Esordio: 28 gennaio 2007
- Presenze in Serie A: 104
- Gol in Serie A: 19 (15 con il Catania, 4 con il Novara)
- Squadre: Cesena, Inter
- Ruolo: difensore
- In Italia: dal 2010 al 2018
- Esordio: 28 agosto 2010
- Presenze in Serie A: 186
- Gol in Serie A: 9 (tutti con l'Inter)
- Squadra: Milan
- Ruolo: centrocampista
- In Italia: dal 2014 al 2017
- Esordio: 12 gennaio 2014
- Presenze in Serie A: 81
- Gol in Serie A: 9
- Squadra: Bologna
- Ruolo: difensore
- In Italia: dal 2019 al 2021
- Esordio: 25 agosto 2019
- Presenze in Serie A: 61
- Gol in Serie A: 3
- Squadra: Sampdoria
- Ruolo: difensore
- In Italia: dal 2020 al 2022
- Esordio: 8 marzo 2020
- Presenze in Serie A: 72
- Gol in Serie A: 3
- Squadra: Lazio
- Ruolo: centrocampista
- In Italia: 2023/24
- Esordio: 20 agosto 2023
- Presenze in Serie A: 29
- Gol in Serie A: 2
- Squadra: Parma
- Ruolo: portiere
- In Italia: 2024-2026
- Esordio: 17 agosto 2024
- Presenze in Serie A: 56
- Nagatomo: 186 presenze
- Nakata: 182 presenze
- Morimoto: 104 presenze
- Honda: 81 presenze
- Nakamura: 80 presenze
- Yoshida: 72 presenze
- Tomiyasu: 61 presenze
- Suzuki: 56 presenze
- Yanagisawa: 44 presenze
- Kamada: 29 presenze
- Nanami: 24 presenze
- Miura: 20 presenze
- Oguro: 10 presenze
- Ogasawara: 6 presenze
- Nakata: 24 gol
- Morimoto: 19 gol
- Nakamura 11 gol
- Honda e Nagatomo: 9 gol
- Tomiyasu e Yoshida: 3 gol
- Kamada: 2 gol
- Nanami, Ogasawara e Miura: 1 gol