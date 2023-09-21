Il nuovo giapponese della Serie A è Yukinari Sugawara, terzino destro classe 2000 arrivato al Cagliari dal Southampton in prestito con diritto di riscatto. È il primo nipponico nella storia del club sardo e il 15° nella storia della Serie A dopo Suzuki che ha lasciato l'Italia quest'estate. Prima di lui, tra titolarissimi e meteore, ecco tutti i giapponesi passati dal nostro campionato

COME CAMBIANO LE FORMAZIONI DI SERIE A