Il presidente del Napoli alla Rai: "Per il dopo Spalletti stiamo valurtando una decina di profili. Sceglieremo l'allenatore giusto per il 4-3-3 e per continuare il nostro ciclo- Non sarà Luis Enrique che preferisce andare in Inghilterra"

"Stiamo monitorando allenatori per il 4-3-3, ho valutato una decina di profili e sceglierò il migliore per proseguire il ciclo del Napoli". Così Aurelio De Laurentiis alla Rai a proposito del successore di Luciano Spalletti sulla panchina dei campioni d’Italia. "Quando uno crea cambiamento ci possono essere momenti che non devono spaventare perché tutto serve per migliorarsi. Andremo avanti essendo l'unica squadra di calcio che da 14 anni è in Europa e questo la dice lunga sulla scelta dei tanti allenatori. Il mio vantaggio è che non so giocare a calcio, ma so fare l'imprenditore. Non mi lascio trasportare dal sentimentalismo, anche se sono sentimentale, ma devo essere razionale. Certo posso anche sbagliare, ma per ora abbiamo sbagliato poche volte. E spero che anche questa volta faremo centro…".