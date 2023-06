Dopo l'addio di Spalletti, continua la ricerca di De Laurentiis per il nuovo allenatore del Napoli . "Sul tavolo ho 20 nomi" ha detto il presidente azzurro che ha fatto anche un tentativo per Nagelsmann, ma l'allenatore tedesco è vicino al Paris Saint Germain. Il profilo che continua a seguire De Laurentiis, invece, è quello di Vincenzo Italiano . C'è stato un contatto tra il numero uno del Napoli e il direttore generale della Fiorentina Joe Barone, ma tutto è stato posticipato dopo la finale di Conference League, in programma mercoledì sera a Praga. L'allenatore piace alla dirigenza napoletana e, inoltre, darebbe continuità a livello tattico con il 4-3-3 , rispondendo così all'identikit di De Laurenntis.

I numeri di Italiano

Classe 1977, il tecnico della Fiorentina ha iniziato la carriera da allenatore nel 2016, alla guida del Vigontina San Paolo in Serie D. Da lì una rapida ascesa, segnata dalle due promozioni consecutive con Trapani (dalla C alla B) e Spezia (dalla B alla A), oltre alla salvezza con i liguri nella massima serie. Arrivato alla Fiorentina nel 2021, Italiano ha riportato la viola in Europa, conquistando la finale sia in Coppa Italia che in Conference League. L'allenatore vanta 103 panchine con la Fiorentina: il bilancio è di 52 vittorie, 19 pareggi e 32 sconfitte.