Brahim Diaz torna al Real Madrid: "Qui per vincere col miglior club del mondo"

Dopo aver salutato il Milan, dove ha giocato in prestito nelle ultime tre stagioni, e la Serie A, Brahim Diaz è tornato al Real Madrid, pronto a indossare nuovamente la camiseta blanca (21 presenze tra la stagione 2018/2019 e 2019/2020) ma questa volta da protagonista. Il trequartista spagnolo è stato presentato quest’oggi a stampa e tifosi. "Ora ho l'opportunità di essere al Real Madrid che è sempre stata la mia prima opzione, la squadra in cui ho sempre voluto giocare. I tre anni al Milan mi sono serviti molto, sono maturato dentro e fuori dal campo", le sue parole in conferenza stampa. Diaz, che ha scelto la maglia numero 21, ha poi aggiunto: "Quando per la prima volta sono venuto al Real ero un ragazzino, ora ho invece tanta esperienza in più, con partite di Champions, e tutto ciò ti rende molto più maturo, in campo e fuori. Così ora torno non per fare la riserva di lusso, ma con tantissima voglia di vincere trofei con il Madrid. Sono tornato per questo, per vincere giocando nella squadra migliore del mondo".