La ristretta lista attualmente al vaglio del presidente De Laurentiis per la panchina del Napoli prevede un portoghese e due francesi: Paulo Sousa, Christophe Galtier e Rudi Garcia sono seri candidati per guidare gli azzurri nella prossima stagione. Valutazioni in corso, ecco i punti di forza di ciascuno dei tre

Ci sono due francesi e un portoghese. Non è una barzelletta ma semplicemente, al momento, la ristretta lista al vaglio del presidente De Laurentiis per la panchina del Napoli. Tre profili che potrebbero fare al caso del club per capacità, statura internazionale e adattabilità al sistema di gioco adattato dalla squadra. Per il giramondo Paulo Sousa non sarebbe certo un problema percorrere gli 80 chilometri che separano Salerno da Napoli, ma la clausola rescissoria presente nel suo contratto può rappresentare un ostacolo insormontabile. Christophe Galtier e Rudi Garcia, i due francesi, sono profili che hanno catturato l’attenzione di De Laurentiis.