Napoli, Rudi Garcia è il nuovo allenatore

È Rudi Garcia l'erede di Spalletti sulla panchina del Napoli. L'annuncio di De Laurentiis: "L'ho conosciuto e frequentato per 10 giorni, a lui il più sincero benvenuto e un grande in bocca al lupo". L'allenatore francese ha firmato un biennale con opzione per il terzo anno CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE LIVE Condividi

Il Napoli riparte da Rudi Garcia. È lui il nuovo allenatore azzurro, scelto da Aurelio De Laurentiis per raccogliere l'eredità di Luciano Spalletti. Ed è stato proprio il presidente azzurro ad annunciare Garcia con un tweet: "Ho il piacere di annunciare che, dopo averlo conosciuto e frequentato durante gli ultimi 10 giorni, il signor Rudi Garcia sarà il nuovo allenatore del Napoli. A lui il più sincero benvenuto e un grande in bocca al lupo!". Per Garcia si tratta di un ritorno in Italia sette anni dopo l'addio alla Roma, esonerato il 13 gennaio 2016. All'epoca al posto dell'allenatore francese i giallorossi puntarono su Spalletti. Stavolta la storia si ripete, ma a parti inverse. Garcia ha firmato un biennale con opzione per il terzo anno.

"Voglio portare in alto i colori dei campioni d'Italia" Attraverso un post sui social, Garcia ha rilasciato le prime dichiarazioni da allenatore del Napoli: "Che piacere sposare il progetto del Napoli. Che piacere tornare in Italia. Sono motivato e ambizioso ora come non mai per continuare a portare in alto i colori dei Campioni d’Italia".

I numeri di Garcia Garcia è reduce dall'esperienza in Arabia Saudita con l'Al Nassr, durata poco meno di dieci mesi e conclusa con la risoluzione consensuale a metà aprile. In Italia vanta 118 panchine con la Roma: il bilancio è di 61 vittorie, 34 pareggi e 23 sconfitte. Il Napoli sarà la nona squadra in carriera per Garcia che ha iniziato ad allenare nel 2000 al Saint-Etienne. Poi ha guidato Digione, Le Mans, Lille, Marsiglia e Lione, oltre alle già citate Al Nassr e Roma. Con lui gli azzurri avrà una continuità tattica visto che Garcia utilizza il 4-3-3, modulo che ha fatto le fortune del Napoli con Spalletti, arrivando allo scudetto.