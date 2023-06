Eusebio Di Francesco sarà il nuovo allenatore del Frosinone. Fermo da agosto 2021, l'ex Roma ha raggiunto l'accordo con il direttore tecnico Guido Angelozzi. Succede a Fabio Grosso, che ha deciso di non rinnovare il suo contratto dopo il campionato di Serie B dominato nell'ultima stagione.

Eusebio Di Francesco torna a sedersi su una panchina. Sarà quella del Frosinone, club che ha vinto l'ultimo campionato di Serie B e ottenuto la promozione in A. Dopo la decisione di Fabio Grosso di non rinnovare il contratto in scadenza, il presidente Maurizio Stirpe il direttore direttore Guido Angelozzi hanno scelto l'ex Sassuolo e Roma, semifinalista di Champions nella stagione 2017/2018 con i giallorossi. Di Francesco e Angelozzi hanno già lavorato assieme a Sassuolo e l'incontro di oggi, 19 giugno, ha dato esito positivo. Di Francesco è fermo da settembre 2021, quando fu esonerato dall'Hellas Verona dopo appena tre partite di campionato.