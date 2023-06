Napoli, oggi alle 18 la presentazione di Garcia

Oggi alle 18 è in programma la presentazione del nuovo allenatore dei campioni d'Italia, da seguire LIVE su Sky Sport 24. Garcia, che sostituisce Spalletti, ha firmato un contratto di due anni con opzione per il terzo.

Per Garcia si tratta di un ritorno in Italia sette anni dopo l'addio alla Roma , esonerato il 13 gennaio 2016. All'epoca al posto dell'allenatore francese i giallorossi puntarono su Spalletti. Stavolta la storia si ripete, ma a parti inverse. Il francese ha firmato un contratto biennale con opzione per il terzo anno.

Oggi è il giorno della presentazione di Rudi Garcia , nuovo allenatore del Napoli campione d'Italia, che prenderà il posto di Luciano Spalletti. L'ex Roma risponderà alle domande dei giornalisti alle 18.00 nel Salone delle feste del Museo e Real Bosco di Capodimonte nel capoluogo campano. L'evento sarà visibile in diretta su Sky Sport 24 (canale 200). Dopo questo primo incontro con il mondo Napoli, l'appuntamento è per il prossimo 14 luglio , data nella quale comincerà il ritiro pre campionato degli azzurri a Dimaro Folgarida .

I numeri di Garcia

Garcia è reduce dall'esperienza in Arabia Saudita con l'Al Nassr, durata poco meno di dieci mesi e conclusa con la risoluzione consensuale a metà aprile. In Italia vanta 118 panchine con la Roma: il bilancio è di 61 vittorie, 34 pareggi e 23 sconfitte. Il Napoli sarà la nona squadra in carriera per Garcia che ha iniziato ad allenare nel 2000 al Saint-Etienne. Poi ha guidato Digione, Le Mans, Lille, Marsiglia e Lione, oltre alle già citate Al Nassr e Roma. Con lui gli azzurri avrà una continuità tattica visto che Garcia utilizza il 4-3-3, sistema di gioco che ha fatto le fortune del Napoli con Spalletti, arrivando allo scudetto.