Roma-El Shaarawy, si tratta ancora per il rinnovo

In casa Roma si lavora per definire tutti i dettagli del rinnovo di Stephan El Shaarawy con i giallorossi: sale l’ottimismo e le parti sono vicine – anche l’intesa totale non è ancora stata raggiunta nemmeno dopo gli incontri delle ultime ore. La trattativa prosegue per arrivare alla firma fino al 2025, l'attuale intesa scade il prossimo 30 giugno.