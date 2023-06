La Juve si cautela: idea Partey se Rabiot va via

I bianconeri, che stanno aspettando una risposta da Rabiot sulla proposta di rinnovo annuale presentata, stanno valutando altri nomi tra i quali c'è anche il centrocampista dell'Arsenal. Partey, in scadenza nel 2024, ha già dato l'ok al trasferimento che potrebbe concretizzarsi per una cifra tra i 18 e i 20 milioni di euro. Per il calciatore pronto un contratto triennale CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE LIVE Condividi

Thomas Partey dell'Arsenal è l'ultima idea per il centrocampo della Juventus. I bianconeri sono ancora in attesa di capire cosa deciderà Adrien Rabiot riguardo il suo futuro. Il francese, il cui contratto scadrà il prossimo 30 giugno, sta valutando insieme alla madre-agente Veronique la proposta di prolungamento annuale della Juve. Il rinnovo del classe '95 resta una priorità per gli uomini mercato bianconeri e c'è fiducia di poterlo trattenere. Nel frattempo, però, la dirigenza sta sondando altre piste.

Partey ha dato l'ok al trasferimento a Torino Una di queste porta proprio a Partey, centrocampista classe 1993 di proprietà dell'Arsenal. Il contratto che lo lega ai Gunners scadrà nel giugno 2024, dunque il ghanese potrebbe lasciare Londra in questa sessione di calciomercato. Il mediano ha già dato l'ok al trasferimento in bianconero, con l'affare che si potrebbe concretizzare per una cifra tra i 18 e i 20 milioni di euro. Per il calciatore, invece, pronto un contratto triennale.

I numeri di Thomas Partey Centrocampista difensivo classe 1993, Partey rappresenterebbe una soluzione per strutturare il centrocampo della Juventus in maniera diversa. Con lui Allegri avrebbe un mediano con caratteristiche più difensive capace di giocare davanti alla difesa, con Locatelli che verrebbe dirottato nel ruolo di mezzala. Nazionale ghanese, con la quale ha realizzato 13 gol in 46 presenze, Partey si è trasferito a Londra nell'ottobre 2020 dopo un'esperienza quinquennale con l'Atletico Madrid (188 presenze, 16 gol e 12 assist). Con la maglia di Gunners è sceso in campo 99 volte e ha realizzato 5 gol e 4 assist.