Inter, presto rilancio dell'Al-Nassr per Brozovic

Entro lunedì il club arabo presenterà la nuova offerta scritta per il cartellino del centrocampista croato. Con la partenza di Brozovic, i nerazzurri proveranno a chiudere per Frattesi del Sassuolo, su cui c'è forte anche il Milan

Saranno ore, giorni, decisivi per il futuro di Marcelo Brozovic. Il centrocampista croato è nel mirino dell'Al-Nassr, squadra dove gioca anche Cristiano Ronaldo, che lo ha individuato come il profilo giusto per rinforzare il proprio centrocampo. Dopo una prima offerta da 15 milioni di euro rispedita al mittente da parte dell’Inter, che ha risposto chiedendo 10 milioni in più per privarsi del centrocampista, il club arabo ha alzato verbalmente la proposta a 18 milioni. Tra oggi e lunedì però l’Inter aspetta la nuova proposta (migliorata) scritta da parte dell'Al-Nassr: un rilancio che potrebbe permettere di arrivare velocemente alla fumata bianca.