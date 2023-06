Lazio, nome nuovo per l'attacco: piace Zaha

Con il rinnovo di Pedro che sta per essere formalizzato, la Lazio continua a lavorare sul reparto offensivo. Un nome nuovo per l'attacco biancoceleste è Wilfried Zaha, ivoriano classe 1992 il cui contratto con il Crystal Palace scadrà il prossimo 30 giugno. Il club di Lotito, dunque, sta valutando di portare in Italia a parametro zero il calciatore, che è uno dei profili attenzionati per l'attacco. La difficoltà sarebbe nel raggiungere l'ingaggio importante richiesto da Zaha, che viaggia su cifre molto alte, ma la Lazio sta seguendo con molta attenzione la sua situazione.